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МИД России обвинил США в искусственном ограничении выдачи виз россиянам

Политика
МИД России обвинил США в искусственном ограничении выдачи виз россиянам
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 31 декабря. США намеренно ограничивают выдачу виз российских гражданам, чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, ситуация с выдачей американских виз все еще остается сложной.

«Сейчас американская сторона, ссылаясь на «нехватку персонала», искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации», — сказал министр.

Он напомнил, что в мае 2021 года Соединенные Штаты приостановили выдачу недипломатических виз. В свою очередь Москва регулярно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса, добавил Лавров.

Как сообщалось ранее, замглавы МИД России Сергей Рябков исключил консультации с США по вопросам виз до конца года. Вашингтон не готов к двустороннему диалогу, отметил дипломат.

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