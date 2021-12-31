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Дипломат Любинский: Австрия против использования «СП-2» в качестве давления на Россию

Политика
Дипломат Любинский: Австрия против использования «СП-2» в качестве давления на Россию
pixabay.com

Вена, 31 декабря. Власти Австрии исходят из того, что газопровод «Северный поток — 2» в скором времени будет введен в эксплуатацию. Об этом заявил посол России в центральноевропейском государстве Дмитрий Любинский.

В беседе с журналистами РИА Новости дипломат отметил, что Вена против использования «СП-2» в качестве давления на Москву. Для российской стороны это очень важно.

«Со своей стороны могу лишь отметить, что до сих пор руководство Австрии последовательно поддерживало реализацию «Северного потока — 2», несмотря на, как мы полагаем, неослабевающее давление извне. Причина понятна – экономическая выгодность и целесообразность», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Ранее вице-премьер Словакии Рихард Сулик указал на торможение запуска газопровода. Германия тратит свои силы на решение несуществующих проблем, добавил политик.

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