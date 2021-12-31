Шведская компания IKEA предупредила о скором повышении стоимости товаров

Стокгольм, 31 декабря. Торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA объявила о грядущем подорожании. Цены на товары могут вырасти в среднем на 9%, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на управляющую компанию INGKA Group.

По словам менеджера по розничным продажам компании Толги Онджю, повышение стоимости — вынужденная мера из-за растущих затрат на транспортировку и сырье.

«К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как повышение стало влиять на мировую экономику, мы должны переложить часть этих увеличенных затрат на наших клиентов», — отметил он.

О намерениях поднять цены в IKEA впервые заговорили в ноябре. За 2021 финансовый год, закончившийся в августе, чистая прибыль шведской компании упала на 17%, до 1,4 млрд евро.

В то же время генеральный директор российского отделения IKEA Понтус Эрнтелл заявлял, что российский филиал может позволить себе сохранить прежние цены для покупателей.