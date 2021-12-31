Суд Турции обвинил 23 члена муниципалитета Стамбула в поддержке экстремизма

Анкара, 31 декабря. Турецкий суд одобрил обвинительное заключение МВД в отношении 23 членов Ассоциации взаимопомощи и солидарности религиозных ученых (DIAYDER). Им вменяются связи с запрещенными в республике экстремистскими группировками. Процесс начнется 18 февраля, девять ответчиков в настоящее время находятся под стражей, а еще часть, как сообщается, пока продолжает работать в муниципалитете Стамбула.

Turkish govt expands probe targeting Istanbul city staff https://t.co/eInje9o4dz via @YahooNews this is political — Im Deplorable (@deplorable_im) December 30, 2021

В 335-страничном деле указано, что DIAYDER якобы выполнял указания ныне находящегося в тюрьме основателя запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК) Абдуллы Оджалана. В частности, его подручные должны были создать «альтернативную религиозную структуру» в противовес правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР), чтобы заручиться поддержкой верующих курдов. Также некоторых подсудимых подозревают в оказании помощи семьям членов РПК.

Всего проверки проводились в отношении 557 сотрудников муниципалитета Стамбула, часть из них при этом обвиняется в поддержке иных экстремистских групп, например, движения Фетхуллаха Гюлена, которого власти считают организатором неудавшегося переворота в 2016 году. Глава МВД Сулейман Сойлу утверждает, что предпринимаемые шаги направлены на борьбу с терроризмом, в том числе в государственных учреждениях.

«Это не политика, это вопрос безопасности», — сказал он.

Охота на мэра

Однако многие эксперты и политики убеждены, что таким образом турецкие власти готовят почву для преследований в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он является представителем оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) и рассматривается как один из самых серьезных соперников действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в 2023 году. Тем не менее сам мэр опровергает предположения о своем участии в выборной гонке, заявляя, что заинтересован лишь в управлении муниципалитетом.

Имамоглу, заняв свой пост, нанес мощный удар по репутации ПСР — партия оспорила первоначальные результаты голосования в муниципалитете, однако и по итогам повторного плебисцита нынешний мэр одержал убедительную победу. При этом РНП активно критикует правительство Эрдогана за неграмотную экономическую политику, которая ввергла страну в кризис, недавно призвав к проведению досрочных президентских выборов.

Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu has called on Interior Minister Süleyman Soylu to go through a psychological checkup after the minister accused the municipality administration of hiring 557 people connected with terrorism. #Turkey https://t.co/IKlO7108IG — Duvar English (@DuvarEnglish) December 10, 2021

Мэр попытался защитить своих сотрудников, указывая на прозрачность процедуры их приема на работу. Также он заявил, что судить стоит Сойлу, раз он знал о присутствии нескольких сотен террористов в муниципалитете и до сих пор не арестовал преступников. Имамоглу отметил абсурдность выдвинутых обвинений и предположил, что у главы МВД серьезные проблемы с психикой.

Устранение неугодных

Чиновника поддержали многие представители оппозиции, назвав действия властей чисткой от любых проявлений инакомыслия. В свою очередь, зампред «Партии справедливости и развития» Нуман Куртулмус заявил, что проверки направлены лишь на выявление лиц, причастных к терроризму, и «не имеют никакой связи с мэром муниципалитета Стамбула». Однако ближайший союзник Эрдонана и лидер крайне правой «Партии националистического движения» (ПНД) Девлет Бахчели отметил, что Имамоглу должен быть уволен, если его причастность к экстремистам будет доказана.

MHP leader Bahçeli has called for the removal of Istanbul Mayor İmamoğlu from the post, if authorities find him “guilty” in an investigation launched by the Interior Ministry into the alleged “terrorism links” of hundreds of municipality employees. #Turkey https://t.co/3SWbd9h5s6 — Duvar English (@DuvarEnglish) December 30, 2021

Начиная с 2016 года, когда произошла неудачная попытка государственного переворота, ПСР начала массовые преследования в отношении представителей оппозиции и движения РПК. С тех пор десятки тысяч человек были заключены в тюрьму или лишились своих постов на государственной и военной службе. Только на прошлой неделе Анкара ввела санкции против нескольких сотен лиц, заподозренных в поддержке запрещенных в стране группировок, а ранее арестовала около 400 судей и прокуроров якобы за причастность к движению Гюлена.