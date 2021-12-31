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Суд Турции обвинил 23 члена муниципалитета Стамбула в поддержке экстремизма

Весь мир
Суд Турции обвинил 23 члена муниципалитета Стамбула в поддержке экстремизма
ТАСС  /  Mehmet Guzel / AP

Анкара, 31 декабря. Турецкий суд одобрил обвинительное заключение МВД в отношении 23 членов Ассоциации взаимопомощи и солидарности религиозных ученых (DIAYDER). Им вменяются связи с запрещенными в республике экстремистскими группировками. Процесс начнется 18 февраля, девять ответчиков в настоящее время находятся под стражей, а еще часть, как сообщается, пока продолжает работать в муниципалитете Стамбула.

В 335-страничном деле указано, что DIAYDER якобы выполнял указания ныне находящегося в тюрьме основателя запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК) Абдуллы Оджалана. В частности, его подручные должны были создать «альтернативную религиозную структуру» в противовес правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР), чтобы заручиться поддержкой верующих курдов. Также некоторых подсудимых подозревают в оказании помощи семьям членов РПК.

Всего проверки проводились в отношении 557 сотрудников муниципалитета Стамбула, часть из них при этом обвиняется в поддержке иных экстремистских групп, например, движения Фетхуллаха Гюлена, которого власти считают организатором неудавшегося переворота в 2016 году. Глава МВД Сулейман Сойлу утверждает, что предпринимаемые шаги направлены на борьбу с терроризмом, в том числе в государственных учреждениях.

«Это не политика, это вопрос безопасности», — сказал он.

Охота на мэра

Однако многие эксперты и политики убеждены, что таким образом турецкие власти готовят почву для преследований в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он является представителем оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) и рассматривается как один из самых серьезных соперников действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в 2023 году. Тем не менее сам мэр опровергает предположения о своем участии в выборной гонке, заявляя,  что заинтересован лишь в управлении муниципалитетом.

Имамоглу, заняв свой пост, нанес мощный удар по репутации ПСР — партия оспорила первоначальные результаты голосования в муниципалитете, однако и по итогам повторного плебисцита нынешний мэр одержал убедительную победу. При этом РНП активно критикует правительство Эрдогана за неграмотную экономическую политику, которая ввергла страну в кризис, недавно призвав к проведению досрочных президентских выборов.

Мэр попытался защитить своих сотрудников, указывая на прозрачность процедуры их приема на работу. Также он заявил, что судить стоит Сойлу, раз он знал о присутствии нескольких сотен террористов в муниципалитете и до сих пор не арестовал преступников. Имамоглу отметил абсурдность выдвинутых обвинений и предположил, что у главы МВД серьезные проблемы с психикой.

Устранение неугодных

Чиновника поддержали многие представители оппозиции, назвав действия властей чисткой от любых проявлений инакомыслия. В свою очередь, зампред «Партии справедливости и развития» Нуман Куртулмус заявил, что проверки направлены лишь на выявление лиц, причастных к терроризму, и «не имеют никакой связи с мэром муниципалитета Стамбула». Однако ближайший союзник Эрдонана и лидер крайне правой «Партии националистического движения» (ПНД) Девлет Бахчели отметил, что Имамоглу должен быть уволен, если его причастность к экстремистам будет доказана.

Начиная с 2016 года, когда произошла неудачная попытка государственного переворота, ПСР начала массовые преследования в отношении представителей оппозиции и движения РПК. С тех пор десятки тысяч человек были заключены в тюрьму или лишились своих постов на государственной и военной службе. Только на прошлой неделе Анкара ввела санкции против нескольких сотен лиц, заподозренных в поддержке запрещенных в стране группировок, а ранее арестовала около 400 судей и прокуроров якобы за причастность к движению Гюлена.

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оппозиция суд турция стамбул
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