Акции российский компаний в основном дорожали на прошедшей сессии Лондонской биржи

Лондон, 31 декабря. Торги на Лондонской фондовой бирже 30 декабря в основном показали рост стоимости бумаг российских компаний, сообщает агентство «Прайм».

Согласно данным торговой площадки, стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) «Роснефти» поднялась на 0,48% и достигла 7,93 доллара, а «Лукойла» — увеличилась на 0,05%, до 87,66 доллара. Бумаги «Новатэка» упали в цене на 0,52%, до 229,4 доллара.

Ценные бумаги «Газпрома» незначительно упали в цене на 0,33% и стали стоить 9,1 доллара, а «Газпром нефти» — подорожали сразу на 5,56%, до 37 долларов.

Стоимость бумаг «Норникеля» увеличилась на 0,95% и достигла 30,67 доллара, НЛМК — поднялась на 0,28%, до 29,16 доллара, «Северстали» — подорожала на 0,66%, до 21,38 доллара.

Физлица, инвестирующие в российские ценные бумаги, должны получать налоговый вычет. С соответствующей инициативой президент Владимир Путин обратился к Центробанку РФ и правительству.

Экономист Максим Кривелевич отмечал, что россияне смогут накопить на достойную старость, если станут грамотно приобретать акции успешных компаний. Главная проблема в том, что зачастую сложно отличить законные и выгодные предложения на финансовом рынке от явно мошеннических, цитирует его INFOX.