Рекордная смертность от COVID-19 в Бразилии, историческая засуха в бассейне реки Парагвай, тюремный бунт в Эквадоре, международные попытки по прекращению обезлесения Амазонии, сильнейшая поляризация перед выборами и приход к власти президентов из левого лагеря в Перу, Чили и потенциально в Бразилии, — уходящий 2021 год ознаменовался ключевыми событиями, которые сильно изменили Южную Америку.

Подробнее о самых значимых итогах года — в годовом дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Аргентина

В 2021 году самыми обсуждаемыми в Аргентине стали такие традиционные проблемы страны, как высокая инфляция, огромная задолженность перед МВФ, коррупция и политические кризисы.

Начало года в стране внушало надежду на большие успехи. Правительство президента Альберто Фернандеса запустило активную кампанию по вакцинации населения от СOVID-19. Отмечая высокую эффективность «Спутника V», правительство южноамериканской страны заявило о намерении производить российскую вакцину и помочь с поставками препаратов странам во всем регионе.

Кроме того, легализация абортов стало историческим событием историческую роль не только для Аргентины, но и для всей Латинской Америки.

Черная полоса для страны началась после масштабного лесного пожара в начале февраля, охватившего большие территории лесов Патагонии, где проживают индейцы мапуче. Тогда же в Аргентине наглядно проявились проблемы, вызванные пандемией, из-за обвинений министра здравоохранения в «VIP-вакцинации», неэффективного планирования прививок и недовольства населения локдаунами, вылившегося в протесты. Все это усугублялось экономическим кризисом с постоянным ростом цен на продукты питания, что вынудило правительство даже приостановить экспорт говядины в апреле.

Федеральное агентство новостей /

Одновременно началась долгая борьба администрация Фернандеса с последствиями кредитов, взятых его предшественником Маурисио Макри. 2 марта президент инициировал расследование против Макри из-за предполагаемой растраты кредитов МВФ в размере 44 млрд долларов. Все это вместе с высокой инфляцией и постоянными обвинениями в коррупции в отношении партии власти привело к падению популярности Фернандеса.

Внешнеполитическая ситуация в начале года ознаменовалась выходом 25 марта Аргентины из Группы Лимы по причине несогласия с позицией организации по текущей ситуации в Венесуэле. Президент от социалистов осудил американские санкции в отношении Каракаса и призвал страны к диалогу.

Федеральное агентство новостей /

В то же время эксперты начали отмечать значимость связей между Аргентиной и Китаем — не только в плане торгово-экономического партнерства, но и в идейном отношении. В конце года страна объявила о присоединении к китайскому проекту «Один пояс — один путь».

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, в начале года во внешней политике одно из центральных мест занимали отношения с партнерами Аргентины в Меркосур. Саммит в конце апреля показал глубокие противоречия между правительствами Жаира Болсонару и Альберто Фернандеса, особенно касательно придания большей гибкости в переговорах с третьими странами.

Сильнейшая засуха вместе с экономическим кризисом привели к нескольким массовым протестам летом. В конце августа недовольство населения правительством усилилось из-за скандала с президентом Фернандесом, вызванным празднованием дня рождения первой леди во время локдауна.

Во внешней политике 29 августа началось противостояние страны с Чили из-за попытки соседнего государства расширить границы за счет континентального шельфа, который Аргентина считает своей территорией.

Федеральное агентство новостей /

Отложенные из-за ухудшения эпидемиологической ситуации парламентские выборы позволили оппозиции перегруппироваться и победить. Такой провал вызвал конфликт внутри перонистской коалиции «Общий фронт» и политический кризис, для урегулирования которого 18 сентября Фернандес совершил перестановки в Кабинете министров.

Тем временем противоречия в Меркосур выросли до такой степени, что после встречи, полной разногласий, власти Бразилии предложили Аргентине выйти из блока Меркосур, поскольку они категорически не согласны с «идеологическим подходом Аргентины к экономике». 9 октября обе страны договорились снизить единый внешний тариф Меркосур на 10% на «широкий спектр товаров». Однако это не прекратило противоречия в блоке, так как Уругвай продолжает настаивать на необходимости модернизировать объединение и придать Меркосур большую гибкость в ведении торговых переговоров.

Федеральное агентство новостей /

Конец года ознаменовался обсуждениями соглашения с МВФ. 10 декабря Аргентина достигла прогресса в переговорах касательно реструктуризации долга. Подписание договора с организацией вызвало недовольство населения и массовые протесты. Сами представители МВФ назвали предыдущие соглашения с Аргентиной «самым серьезным провалом» в истории.

Бразилия

2021 год в Бразилии запомнился глубоким кризисом здравоохранения и высокой смертностью, расследованием против президента из-за неэффективной политики, требованиями импичмента, освобождением бывшего бразильского лидера Лула да Силвы, а также такими природными бедствиями, как обезлесение, засуха и наводнения.

Кризис здравоохранения в крупнейшей стране Южной Америки был заметен с самого начала года. В январе город Манаус в штате Амазонас столкнулся с нехваткой мест в больницах и запасов кислорода.

Федеральное агентство новостей /

Бразилия постепенно превратилась в мирового лидера по количеству смертей от коронавируса с более чем 600 тысячами случаев на данный момент. Бездействие и замедленная реакция правительства вынудило местные профсоюзы самостоятельно наладить поставки кислорода из Венесуэлы, что в дальнейшем стало одной из причин критики в адрес самого противоречивого президента Южной Америки Жаира Болсонару. Главу государства обвинили в преступном бездействии перед лицом пандемии коронавируса.

Ситуация во многих штатах Бразилии достигла критической точки. Квинтэссенцией такого положения стал штат Акри, переживший одновременно экономический, социальный, санитарный и природный катастрофы.

Федеральное агентство новостей /

В результате голосования в Национальном конгрессе, состоявшихся 1 февраля, сторонники президента Жаира Болсонару победили на выборах спикеров в обеих палатах. Это стало политической победой для Болсонару на фоне роста протестной активности, падения рейтингов популярности, масштабных митингов и вопроса об импичменте.

Во внешнеполитической сфере для Бразилии первая половина года ознаменовалась сближением с Китаем, после того как 26 февраля Агентство связи Бразилии (Anatel) допустило китайскую корпорацию Huawei к созданию национальной сети высокоскоростного интернета 5G. Такое решение стало серьезным испытанием для отношений с США, которые категорически настаивают, чтобы дружественные страны воздерживались от сотрудничества с Китаем в сфере высоких технологий.

9 марта произошло событие, коренным образом поменявшее судьбу страны — Верховный суд Бразилии оправдал экс-президента Инасиу Лулу да Силву по всем обвинениям в коррупции в рамках коррупционного дела Lava Jato («Автомойка»). Это решение позволило легендарному политику вновь баллотироваться в президенты, что он официально подтвердил 20 ноября. Бывший глава государства, имеющий, согласно опросам, высокие шансы на новую победу, активно проводил переговоры с другими политическими силами для формирования коалиций, а также заручился поддержкой президента Франции Эммануэля Макрона 17 ноября.

В конце марта Бразилия столкнулась с правительственным кризисом. В результате Болсонару сменил сразу шесть министров. Перестановки в правительстве стали очередной причиной требований об импичменте Болсонару. 6 апреля уровень неодобрения главы государства достиг 50%, а к концу года превысил 60%.

27 апреля Сенат Бразилии начал расследование действий правительства президента в период пандемии COVID-19, по итогам которого 27 октября Болсонару обвинили в совершении девяти преступлений, связанных с управлением страной в период пандемии коронавируса, включая «шарлатанство», несоблюдение санитарных мер, должностные правонарушения и преступления против человечества. Оппозиция потребовала возбудить судебное дело против президента и отстранить его от должности.

Федеральное агентство новостей /

В мае Бразилию поразил энергетический кризис, вызванный исторической засухой. Климатические катастрофы, включая крупные пожары и наводнения, обратили больше внимания на обезлесение Амазонии, которое достигло рекордных темпов. Экологический вопрос сыграл огромную роль как в подписании сделки Меркосур с ЕС, так и в отношениях с Джо Байденом. Спасение лесов Амазонии стало основной темой в переговорах с лидером США, что вынудило Болсонару поменять риторику и согласиться на реформирование экологических программ при условии выделения финансов бразильскому правительству.

2021 год в Бразилии также ознаменовался нападками Болсонару на электронную систему голосования и Верховный суд. Президент поставил под сомнение честность выборов и заявил о «широкомасштабном мошенничестве». В ответ Верховный суд начал расследование в отношении главы государства из-за распространения ложной информации относительно избирательного процесса. 7 сентября Болсонару созвал сторонников на массовые протесты, чтобы оказать давление на судебную власть, что было воспринято как попытка переворота.

Венесуэла

2021 год в Венесуэле прошел под знаком диалога между правительством и оппозицией, региональными выборами, которые подтвердили доминирующее положение правящей коалиции «Великий патриотический полюс», миграционным кризисом и конфликтом в Апуре и продолжением противостояния с Колумбией и США.

Как и весь мир, с начала года Венесуэла продолжала борьбу с пандемий коронавируса. Благодаря своевременным поставкам российской и китайской вакцин, стране удалось начать кампанию по иммунизации, сдерживая чрезмерный рост числа заражений. Однако правительство Николаса Мадуро столкнулось с трудностями в получении вакцин через механизм ВОЗ COVAX из-за санкций США, вызвавших проблемы с переводом средств. Венесуэла получила первую партию препаратов через программу лишь в ноябре.

Федеральное агентство новостей

Напряженность в отношениях с государствами, признавшими оппозиционера Хуана Гуайдо в качестве «временного президента» Венесуэлы, продолжилась и в 2021. 25 февраля Мадуро выслал главу дипмиссии ЕС и объявил о полном прекращении диалога и соглашений с Евросоюзом, пока блок не изменит свою санкционную политику. Трения сохранились и в отношениях с Колумбией, которую Мадуро назвал «наркогосударством» и обвинил в попытке дестабилизировать обстановку в своей стране. Несмотря на ожидания о смягчении санкций после прихода Джо Байдена, отношения США, традиционно характеризующиеся давлением на Венесуэлу, не изменились из-за введения новых санкций.

Особое беспокойство вызвал конфликт в приграничном с Колумбией штате Апуре. 21 марта власти начали операции по нейтрализации бандформирований из соседней страны, прежде всего «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC), незаконно вторгавшихся в Венесуэлу. Вооруженные столкновения привели к бегству более четырех тысяч венесуэльцев, которые нашли пристанище в колумбийском городке Араукита, вызвав там миграционный кризис.

Ключевым событием в южноамериканской стране стало начало диалога с оппозицией в Мексике с целью достижения соглашения о стабилизации страны. В результате первого раунда с 13 по 16 августа был подписан меморандум о взаимопонимании. Однако вскоре процесс был прерван из-за экстрадиции дипломата Алекса Сааба из Кабо-Верде в США.

Одним из успехов переговоров стало участие оппозиции впервые за несколько лет в региональных и местных выборах 21 ноября. Несмотря на сокрушительную победу правящей коалиции, данное событие открыло путь для возобновления участия оппозиции в политической жизни страны.

Федеральное агентство новостей /

Важное место занимает также тема венесуэльских мигрантов, покинувших страну из-за кризиса. В течение года правительство проводило политику репатриации соотечественников в Колумбии, Бразилии, Перу, Чили и других государствах — более 25 тысяч человек вернулись в Венесуэлу в рамках «Плана по возвращению на родину», действующего с 2018 года.

В экономике правительство продолжило борьбу с галопирующей инфляцией. Одной из таких мер стала деноминация национальный валюты и введение «цифрового» боливара.

Перу

Прошедший год в Перу охарактеризовался избранием президента от социалистов Педро Кастильо, коллапсом системы здравоохранения и рекордными темпами обезлесения.

Как и в других странах Южной Америки, пандемия коронавируса сильно ударила по Перу. В январе новая волна COVID-19 и задержки с поставками китайской вакцины привели к кризису в сфере здравоохранения в ряде городов Перу. Ситуация усугубилась из-за скандала, связанного с тайной вакцинацией чиновников, вылившегося в перестановки в Кабинете министров.

Федеральное агентство новостей /

Самым ярким событием стали президентские выборы 10 июля, проходившие на фоне сильной поляризации и регулярных протестов против двух основных кандидатов. Несмотря на долгие попытки Кейко Фухимори от правой партии Fuerza Popular («Народная сила») аннулировать голоса и не признать результаты, 28 июля победителем был объявлен бывший сельский учитель , социалист Педро Кастильо.

Новый президент обещал обеспечить равенство, национализировать горнодобывающую промышленность и отдать приоритет отношениям с Китаем. Однако парламент, возглавляемый оппозицией, существенно затруднил первые месяцы правления Кастильо, который был вынужден сменить изначальный состав правительства и министров на фоне политического кризиса. 26 ноября противники президента представили запрос об импичменте Кастильо из-за «моральной недееспособности», который был отклонен парламентом.

Федеральное агентство новостей /

Чили

В 2021 в Чили произошли такие яркие события, как победа на президентских выборах социалиста Габриэля Борича, успешная вакцинация от коронавируса, массовые протесты и борьба с миграцией.

Начало года ознаменовалось противостоянием с нелегальной миграцией из Венесуэлы — 25 февраля была разрешена принудительная высылка беженцев после кризиса в Колчане, маленьком городке в почти безводной местности на высоте 3,7 километра. К марту на границе с Боливией назрел гуманитарный кризис, и президент принял решение закрыть Чили для приезжих.

Федеральное агентство новостей /

После социального взрыва 2019 года массовые протесты по инерции продолжались и в 2021-м — 5 марта произошли очередные антиправительственные выступления, сопровождаемые поджогами и столкновениями и жестко подавленные корпусом карабинеров. 21 апреля прошли новые демонстрации из-за пенсионной реформы. Такие инциденты происходили в течение всего года, негативно влияя на уровень одобрения Пиньеры, в один момент столкнувшегося с риском импичмента.

Несмотря на социальные проблемы, правительство Пиньеры смогло преуспеть в вакцинации населения от COVID-19. Вскоре страна стала мировым лидером по числу привитых от коронавируса.



Федеральное агентство новостей /

Одним из ключевых процессов стало решение о разработке Конституции. 15 мая прошли выборы в Учредительное собрание, ответственное за написание нового законодательства, а 5 июля началась его работа.

Федеральное агентство новостей

Традиционной проблемой, сохранившейся и в 2021, стало сопротивление и требование независимости индейцев мапуче. Напряженность достигла пика, когда 12 октября президент объявил режим чрезвычайного положения в Южной макрозоне Чили и ввел войска для борьбы с нападениями боевиков из сепаратистских группировок индейцев.

Историческим событием для Чили стали президентские выборы 19 декабря, на которых победу одержал социалист Габриэль Борич — левые в стране впервые за 30 лет вернули власть. Избрание и широкая поддержка кандидата спровоцировала разговоры и подтвердила приход власти в Латинской Америке от ультраправых к прогрессивным силам.



Федеральное агентство новостей /

Колумбия

Прошедший год в Колумбии запомнился борьбой с вооруженными группировками и наркоторговлей, напряженностью с соседней Венесуэлой, управлением пандемией коронавируса.

Кроме проблем с пандемий СOVID-19, центральной проблемой для правительства одной из самых опасных стран Южной Америки стало традиционное противостояние с криминальными бандами радикалов из состава «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) и «Армией национального освобождения» (ELN), деятельность которых сопровождается наркоторговлей и насилием. Деятельность боевиков в 2021 году стала причиной насильственных перемещений, похищений и массовых убийств с более чем 300 жертв, в том числе индейцев.

Федеральное агентство новостей /

Рост недовольства политикой президента Ивана Дуке, принявшего налоговую реформу, стал причиной падения уровня его одобрения и многодневных массовых протестов с 28 апреля по конец мая, сопровождавшихся высоким уровнем насилия из-за столкновений с властями. На фоне непрекращающейся забастовки в стране усугубился политический кризис, вызвавший отставку ряда министров.



Федеральное агентство новостей

Еще одной проблемой страны стал поток беженцев, направлявшихся в США. 30 июля власти транзитного города Некокли начали бить тревогу из-за кризиса, вызванного нашествием более десяти тысяч мигрантов. 24 октября в стране прошел миграционный саммит при участи госсекретаря США.

Учитывая высокий уровень недовольства Дуке и общие процессы сдвига в сторону левых в Латинской Америке, переизбрание президента на новый срок маловероятно. Колумбия нуждается в лидере, способном достичь соглашения с вооруженными группировками и обеспечить полный мир в стране.

Эквадор

В приходящем к завершению 2021 году Эквадор пережил ряд ключевых событий, включая напряженную предвыборную борьбу и победу Гильермо Лассо на президентских выборах, тюремный бунт и чрезвычайную ситуацию из-за пандемии коронавируса.

Федеральное агентство новостей /

На фоне глубокого кризиса и высокого неодобрения правительством Ленина Морено 11 апреля в стране прошли выборы президента. Несмотря на лидерство левого кандидата Андреса Арауса в первом туре, победу в поляризованной стране одержал консерватор Гильермо Лассо. Вскоре после избрания глава государства столкнулся с массовыми протестами из-за его экономической политики и увеличения цен на топливо, вызвавшего недовольство индейцев. Кроме того, ему грозил импичмент из-за обвинений в коррупции в «Досье Пандоры».



Федеральное агентство новостей /

Уровень насилия в Эквадоре резко вырос в 2021 году. В сентябре Лассо ввел режим ЧП после кровавых тюремных бунтов в сентябре со 119 жертвами и в ноябре с 62 смертями. За прошедший год кризис насилия в стране привел к убийству 300 человек.



Федеральное агентство новостей /

Политическое переформатирование

По мнению ведущего научного сотрудника Центра политических исследований Латинской Америки РАН Андрея Пятакова, при рассмотрении политической панорамы современной Латинской Америки создается впечатление о наступлении новых реалий.

«Если раньше речь шла о бесповоротном шествии вправо, то сейчас складывается такая расстановка сил, которая в перспективе следующего года создает предпосылки для крупного сдвига влево», — считает эксперт.

Пятаков подчеркивает, что политические процессы в 2021 году будут максимально благоприятствовать выборам в 2022-го и в Колумбии, и в Бразилии.

«Сейчас у Лулы да Силвы растет рейтинг, и есть устойчивое ощущение, что те сдвиги, которые происходили последние два года, существенно укрепляют его шансы на победу в 2022 году», — отмечает политолог.

Научный сотрудник РАН особо выделил сдвиги Чили, заявив, что страна вышла на финальную стадию политического переформатирования, а победа Борича закрепила этот процесс.