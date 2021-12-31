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История про двойников Путина названа одним из лучших анекдотов Норкина в уходящем году

Политика
История про двойников Путина названа одним из лучших анекдотов Норкина в уходящем году
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 31 декабря. Ведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин известен не только как шоумен, но и опытный рассказчик анекдотов. Многие его шутки связаны с политическими темами.

Иногда героем анекдотов Норкина становится президент РФ Владимир Путин. Шутка про двойников российского лидера считается одной из лучшей в 2021 году.

«Иностранный корреспондент задает вопрос Пескову: «Говорят, что у президента России Владимира Путина очень много двойников. Как вы это прокомментируете?» Песков говорит: «Ну... Это смотря у какого Путина"», — гвоорится в анекдоте.

Зрителям «Места встречи» полюбился и другой анекдот про главу государства, в котором он завязал диалог с рыбаком из Германии. По сюжету истории, Путин проходит мимо пожилого немца с удочкой и спрашивает у него, клюет ли рыба.

История про двойников Путина названа одним из лучших анекдотов Норкина в уходящем году
pixabay.com /

«Нет, не клюет, сегодня ветер с востока». Путин говорит: «Ветер с востока — это же замечательно». Немец к нему поворачивается и с плохо скрываемым раздражением говорит: «Ветер с востока замечательный? Вы что, поляк?» На что Путин говорит: «Гораздо хуже — я русский"».

Также в тройку острых шуток про президента вошла история с Путиным на кухне. Российский лидер открывает холодильник, а внутри него трясется холодец.

«Не с**, я за сыром"», — сказал ему Путин.

Недавно Норкин рассмешил зрителей шуткой на украинскую тематику. Ее главными героями стали генерал Вооруженных сил Украины и назойливые журналисты.

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