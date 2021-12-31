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«Англичане расплачиваются за свою ошибку»: экономист Колганов о ситуации в Британии
Экономика
«Англичане расплачиваются за свою ошибку»: экономист Колганов о ситуации в Британии
pixabay.com  /  PD

Британские промышленники несут убытки из-за своего ошибочного решения приобретать газ по краткосрочным контрактам. Об этом в беседе с ФАН рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов. Ранее стало известно, что британские промышленники заявили о кризисе из-за дефицита российского газа в Европе.

«Ситуация совсем не трагичная для британской промышленности. Разумеется, промышленники несут убытки, если они приобретают газ по так называемым спотовым ценам, то есть через биржу. Там цены, конечно, очень высокие. Цены на тот газ, который поставляется по долгосрочным контрактам, значительно ниже. Насколько я понимаю, этого газа — по долгосрочным контрактам — не хватает. Это вынуждает делать покупки на биржевом рынке, что значительно дороже. Вот отсюда все проблемы», — сказал эксперт.

Андрей Колганов также указал на главный просчет предпринимателей Туманного Альбиона.

«Европейцев подвело стремление перенести часть потребления газа по долгосрочным контрактам на краткосрочные. Теперь они пожинают плоды собственной же ошибки. Они полагали, что цены на газ будут более гибкими и можно будет купить топливо дешевле, чем по долгосрочным контрактам. Все оказалось наоборот», — пояснил собеседник ФАН.

«Англичане расплачиваются за свою ошибку»: экономист Колганов о ситуации в Британии
ФБА «Экономика сегодня» /

В завершение он поделился своим видением того, как ситуация может развиваться в дальнейшем.

«Видимо, они рассчитывают на прямые переговоры британского правительства с Россией на предмет того, чтобы заключить соглашение о дополнительных поставках газа по ценам ниже биржевых. Я не знаю, как к этому отнесутся наши власти и «Газпром». Если удастся найти чем нас заинтересовать, возможно, уступки будут. Однако я не знаю этого точно», — подытожил экономист.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН озвучил «страшный» сценарий для экономики США. По его мнению, Америке нужны новые конфликты в мире, чтобы обеспечить заказами свои военные предприятия.

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газ британия колганов
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