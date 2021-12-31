Китайский автопром может завоевать 10% российского рынка в 2022 году

Москва, 31 декабря. Продажи машин китайского производства выросли в России по итогам уходящего года. Их доля на отечественном рынке превысила 7% и может увеличиться еще сильнее, пишет РИА Новости.

Автомобили из КНР продавались в 2021 году на российском рынке лучше всего за всю историю наблюдений. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подсчитала, что показатели выросли в 2,1 раза в количественном выражении.

Основной причиной такой динамики стал кризис микрочипов, замедливший производство в большинстве стран. Китайские производители оказались в выигрышном положении, потому что почти не испытали на себе влияние дефицита.

Эксперты отмечали, что модели из Китая представляют собой отличный вариант для водителей, которые ищут машину без дополнительного функционала либо не могут ее приобрести ввиду отсутствия у дилеров.

В рейтинге авто, которыми наиболее выгодно владеть в России, победителем сегмента SUV (B) стал китайский кроссовер Geely Coolray. При анализе учитывались расходы, которые несет владелец (страхование, транспортный налог, зимние шины, техобслуживание, топливо), сообщает «ФедералПресс».