Военнослужащие ЗВО в течение 2021 года осуществили семь запусков ракет «Искандер-М»

Москва, 31 декабря. Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» Западного военного округа (ЗВО) подготовили и осуществили семь успешных пусков в течение 2021 года. Об этом сообщил начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Александр Драговаловский.

Запуски ракет «Искандер-М» проводились в Ленинградской, Нижегородской и Астраханской областях, отметили в пресс-службе ЗВО.

«Всего в 2021 учебном году ракетными бригадами округа проведено семь пусков баллистических ракет с улучшенными характеристиками из ОТРК "Искандер-М"», — заявил генерал-майор Александр Драговаловский.

Ранее аналитики китайского издания QQ-Tencent сообщили, что российские ракеты «Искандер-М» могут поразить 14 столиц стран-участниц НАТО. О недооценке западными стратегами нового ракетного вооружения ВС РФ информировал «Царьград».