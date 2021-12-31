Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 11:15
11:14
Общество
Врач Брюэр напомнила о пользе брюссельской капусты при диабете
11:13
Шоу-бизнес
Наталья Подольская опубликовала семейное фото с Никитой Пресняковым и его женой
11:12
Экономика
Компания «Яндекс» получила от от агентства Fitch рейтинг BBB
11:12
Армия
Лавров: Россия и Белоруссия развивают военное партнерство из-за агрессивности Запада
11:11
Общество
Скворцова заявила об отсутствии точных сроков окончания пандемии COVID-19
11:11
Общество
Скворцова заявила, что никто из привитых вакциной против COVID-19 от ФМБА не заболел
11:09
Происшествия
В Петербурге пропавшего школьника нашли мертвым в доме на проспекте Косыгина
11:09
Спорт
Пас Свечникова помог «Каролине» разгромить «Монреаль» в матче НХЛ
11:08
Общество
Эфир: экстрасенс Миронова рассказывает, чего ждать России и миру в 2022 году
11:05
Весь мир
Трое миротворцев ООН пострадали при подрыве на мине в ЦАР
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Военнослужащие ЗВО в течение 2021 года осуществили семь запусков ракет «Искандер-М»

Армия
Военнослужащие ЗВО в течение 2021 года осуществили семь запусков ракет «Искандер-М»
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 декабря. Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» Западного военного округа (ЗВО) подготовили и осуществили семь успешных пусков в течение 2021 года. Об этом сообщил начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Александр Драговаловский.

Запуски ракет «Искандер-М» проводились в Ленинградской, Нижегородской и Астраханской областях, отметили в пресс-службе ЗВО.

«Всего в 2021 учебном году ракетными бригадами округа проведено семь пусков баллистических ракет с улучшенными характеристиками из ОТРК "Искандер-М"», — заявил генерал-майор Александр Драговаловский.

Ранее аналитики китайского издания QQ-Tencent сообщили, что российские ракеты «Искандер-М» могут поразить 14 столиц стран-участниц НАТО. О недооценке западными стратегами нового ракетного вооружения ВС РФ информировал «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Военнослужащие ЗВО в течение 2021 года осуществили семь запусков ракет «Искандер-М»
искандер-м зво ракеты
Комментировать