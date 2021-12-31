Ольга Бузова возмутила поклонников красным платьем со слишком короткой юбкой спереди

Москва, 31 декабря. Певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась новым пикантным нарядом, который понравился далеко не всем ее поклонникам. Подписчики раскритиковали знаменитость за слишком смелое платье.

Бузова опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, на котором она дефилирует на каблуках в красном платье. Верхняя часть наряда исполнительницы хита «Мало половин» выполнена из ажурной ткани с блестками.

Нижняя часть платья представляет собой сильно укороченную спереди юбку, больше напоминающую баску. Сзади платье удлинили за счет полупрозрачной шифоновой ткани. Крой наряда певицы позволил поклонникам увидеть либо ее нижнее белье, либо нижнюю часть боди.

«Уверенной походкой иду навстречу к 2022. Тигр — мой год. 31 декабря, и я только закончила работать», — подписала видео экс-ведущая «Дома-2».

Prt Scr instagram.com / @buzova86

Однако многих подписчиков Бузовой возмутил ее яркий наряд. Некоторые поклонники не оценили платье телеведущей и сочли его слишком откровенным, пишет «Вечерняя Москва».

«По-моему, сильно перед короткий»; «Трусы видно»; «Платье ужасное, колхоз!»; «Впереди материала не хватило что ли?! Не очень-то!!!»; «Юбку в гримерке забыла?» — негодуют комментаторы.

Ранее Ольга Бузова стала гостьей шоу «Молодые ножи», которое ведет Константин Ивлев. Шеф-повар подколол певицу, намекнув на ее чрезмерное увлечение алкоголем.