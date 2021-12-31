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Футуролог и экстрасенс Дарья Миронова даст прогноз на 2022 год
Общество
Футуролог и экстрасенс Дарья Миронова даст прогноз на 2022 год
pixabay.com  / 

Мир переживает период турбулентности, в такие моменты особенно хочется знать ближайшее будущее, чтобы успеть подготовиться к возможным проблемам. Мистика была всегда популярна. Даже люди, наделенные властью, часто принимают решения, опираясь на предсказание астрологов, экстрасенсов или других провидцев.

Какие события в глобальной геополитике ждут мир в 2022 году?

Что ожидает в следующем году россиян: будут ли и дальше расти цены, ожидается ли дефицит товаров, что будет с санкциями от США и ЕС?

Какой будет погода зимой и летом?

Победит ли мир COVID-19 в 2022 году окончательно?

Обнаружит ли инопланетян самый дорогой в мире телескоп James Webb («Джеймс Уэбб»), запущенный в космос накануне NASA?

Кто из президентов покинет свое кресло до конца 2022 года по разным причинам — болезнь, импичмент, добровольная отставка: Джо Байден, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон (переизбрание в апреле 2022), Реджеп Тайип Эрдоган, Александр Лукашенко?

Смогут ли петербургские власти победить снег в этом сезоне или снег победит губернатора Александра Беглова и тот уйдет в отставку?

На эти и другие вопросы в нашем эфире ответит самый популярный в России футуролог и экстрасенс Дарья Миронова.

Футуролог и экстрасенс Дарья Миронова даст прогноз на 2022 год
vk.com / Дарья Миронова
Эфир с Дарьей Мироновой состоится в пятницу, 31 декабря, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото- и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 900 621 60 38

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 900 621 60 38

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Все новости / Общество / Футуролог и экстрасенс Дарья Миронова даст прогноз на 2022 год
прогноз новый год экстрасенс дарья миронова
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