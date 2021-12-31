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Ужесточение монетарной политики будет поддерживать курс рубля

Экономика
Ужесточение монетарной политики будет поддерживать курс рубля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 декабря. Иностранную валюту лучше не покупать, когда Центробанк РФ проводит жесткую денежно-кредитную политику и повышает ключевую ставку, реагируя на рост инфляции. Такое мнение в интервью агентству «Прайм» высказал замдиректора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.

Инвесторам следует обратить внимание на более выгодные рублевые инструменты, способные принести хороший доход.

«В этот момент увеличивается спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов, отступают геополитические риски. Такие сигналы могут служить в пользу укрепления российской валюты в среднесрочной перспективе», — отметил Макаров.

Он объяснил привлекательность инвестиций в рублях одной из самых низких на развивающихся рынках долговой нагрузкой российских публичных компаний.

«Хорошим вариантом являются рублевые дивидендные акции российских публичных компаний из сектора газ, нефть, финансы, сельское хозяйство», — подчеркнул эксперт.

Причин для ослабления рубля в 2022 году нет. По мнению Макарова, нет смысла покупать валюту перед Новым годом — у семей есть более важные траты в этот период. Приобретать иностранные деньги и акции можно в течение года. Такие вложения себя, как правило, оправдывают.

Россиянам не стоит совершать рискованные и эмоциональные инвестиции ввиду сложившейся ситуации в стране. Особую настороженность должны вызывать предложения, сулящие огромную прибыль за короткий срок, предупреждал экономист Михаил Делягин.

В свою очередь экономист Михаил Беляев отмечал, что Россия вышла из кризиса с хорошими темпами роста и устойчивыми внешнеторговыми позициями, поэтому курсовые соотношения доллара и рубля вряд ли изменятся в ближайшей перспективе. Напротив, у США накопился багаж проблем, которые могут ослабить доллар, цитирует его «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / Ужесточение монетарной политики будет поддерживать курс рубля
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