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В Биробиджане полыхает Приамурский госуниверситет
Происшествия
В Биробиджане полыхает Приамурский госуниверситет
pixabay.com  / 

Благовещенск, 31 декабря. В ГУ МЧС России по Еврейской автономной области прокомментировали возгорание в госуниверситете.

По данным пресс-службы регионального МЧС, очаг возгорания возник в ремонтируемом корпусе здания Приамурского государственного университета в Биробиджане. Огонь охватил этажи учебного корпуса, сообщает AmurInfo.

Уточняется, что загоревшийся корпус в последний год не эксплуатировался по назначению, так как находился на реконструкции. По этой причине пострадавших в результате пожара нет. Работы по тушению возгорания продолжаются.

Ранее ФАН сообщал о возгорании частного дома в селе Александров Гай Саратовской области. В результате серьезного пожара погибли два человека, с обширными ожогами был госпитализирован подросток. Инициировано расследование.

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пожар мчс университет
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