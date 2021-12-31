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Массачусетский технологический институт создал прототип «летающей тарелки»

Наука
Массачусетский технологический институт создал прототип «летающей тарелки»
pixabay.com

Бостон, 31 декабря. Новая разработка ученых из Массачусетского технологического института способна парить над поверхностью небесных тел благодаря электрическому полю, которое создается Солнцем на всех объектах Солнечной системы, сообщает издание ScienceAlert.

Созданная американскими учеными модель планетохода напоминает летающую тарелку, причем не только формой, но и самим принципом передвижения. Так, этот аппарат сможет двигаться даже на лишенных атмосферы объектах, таких как астероиды, а также на Луне.

Ученые NASA тоже занимались этой технологией, однако работа на чистой энергии Солнца имеет свои ограничения. Подобные устройства смогут парить только над небольшими астероидами. Специалисты MIT решили усовершенствовать «летающие тарелки», добавив к ним ионный двигатель. Пучки ионов смогут увеличить заряд на поверхности, позволим разработке преодолевать гравитацию Луны и других крупных космических тел.

Массачусетский технологический институт создал прототип «летающей тарелки»
pixabay.com /

Пока создана лишь модель аппарата размером с ладонь. Однако достигнутый успех в разработке «летающих тарелок» позволит в будущем создать и полноразмерные устройства, способные помочь в изучении космоса.

В освоении Луны астронавтам из NASA может помочь атомная электростанция. О планах ее создания уже объявлено, ожидается, что она будет запущена к концу 2020, сообщает издание «Ридус».

Аппараты, похожие на «летающие тарелки», создают и в России. Компания Aerosmena планирует создать их к 2024 году. Сообщается, что российская разработка сможет перевозить грузы до 600 тонн, а ее скорость достигнет 250 км/ч.

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космос луна nasa
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