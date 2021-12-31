«С лопатами дурака валяют»: в Петербурге пожаловались на работу дворников

Жители Санкт-Петербурга в социальных сетях жалуются на качество работы дворников, которые, по их мнению, не справляются с очисткой снега. Петербуржцы отмечают, что в городе наблюдается мало снегоуборочной техники, а уборщиков они вовсе практически не встречают.

Между тем, в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга отмечают, что предприятиям поставили задачу подготовиться к тому, чтобы жители и гости Северной столицы смогли отпраздновать Новый год на улице в комфортных условиях.

В администрации отмечают, что в праздничную ночь снегоуборочная техника не будет мешать горожанам, так как акцент будет сделан на ручной уборке территорий. В том числе отмечается, что будет особое внимание уборке мусора.

«Только в центральных районах города в 22:00 выйдут более 150 дворников, чтобы следить за чистотой улиц и скверов. Их задача, в первую очередь, — вовремя подбирать упаковки от еды, использованные хлопушки и петарды, но самое главное — бутылки. Важно, чтобы никто из горожан не порезался осколками стеклянной тары. Для сбора мусора дополнительно будет выставлен 21 контейнер разной вместимости», — говорится в обращении Комитета.

Заявление, конечно, внушает оптимизм, но вот только жители Петербурга уже на протяжении месяца жалуются на отсутствие дворников в городе или на их неэффективный труд.

«То-то стоят с лопатами дурака валяют... Песком посыпали и хватит», — пишут горожане в социальных сетях.

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Многие продолжают возмущаться на то, что некоторые районы города с начала зимы не чистили совсем.

«Никогда еще за эту зиму не чистили снег на Архитектора Белова д.6.к.1», — жалуются горожане.

«Улица Замшина, тротуары не чистят не первый год зимой», — признаются неравнодушные петербуржцы.

Некоторые из интернет-пользователей призвали властей города принять опыт прошлых лет и избавить город, наконец, от одного огромного сугроба.

«Удивительно, как раньше каждый день расчищали город полностью от снега? Вообще от мусора избавляли? Наверное, разница на сегодня в количестве и качестве дворников? Так примените опыт прошлых лет. Кучи грязного снега никто с места не трогает. В таком состоянии весь город уже более месяца. Что будет на этих местах в конце зимы?», — задаются вопросами граждане.

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Новый год наступит уже через день, и Петербург, благодаря равнодушию местной администрации и губернатора Александра Беглова, рискует встретить его с старыми снежными проблемами — страшными заторами на дорогах, непреодолимыми сугробами и опасной для жизни и здоровья гололедицей.

Ранее сообщалось, что администрация губернатора Александра Беглова уже не раз давала обещания привести улицы в порядок. Однако снег все еще не расчищен, а горожан поджидает новая напасть в виде опасной гололедицы на тротуарах. Коммунальщики продолжают игнорировать поступающие жалобы местных жителей о гигантских сосульках, которые свисают с крыш домов Петербурга.