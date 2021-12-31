«Этот день в истории». Что произошло 31 декабря, праздники, факты, люди

По всему миру люди готовятся к наступлению Нового года. В России предпраздничный день 31 декабря является рабочим. По решению ООН 2022-й объявлен Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры.

Ровно 22 года назад была произнесена ставшая крылатой фраза. В этот день первый президент РФ Борис Ельцин обратился к народу и рассказал, что передает свои полномочия Владимиру Путину.

«Я устал, я ухожу», — сказал глава государства.

Ельцину были вручены удостоверения пенсионера и ветерана труда.

В этот день заработала первая междугородняя телефонная линия в России. Ее строительство началось в 1897 году. Двухпроводную телефонную линию тянули вдоль Николаевской железной дороги. Пообщаться с жителями Петербурга москвичи могли из здания Центральной телеграфной конторы на улице Мясницкой

53 года назад был произведен первый испытательный полет Ту-144. Самолет произвел невероятное впечатление на европейцев, долетев до Болгарии из Москвы за час. К сожалению, карьера Ту-144 как пассажирского авиасудна была недолгой, так как во время большинства перелетов происходили нештатные ситуации. Это привело к тому, что самолет использовался только для грузовых перевозок между Москвой и Хабаровском.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».