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Уходящий год стал относительно удачным для рубля

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 09:34
Экономика
Уходящий год стал относительно удачным для рубля
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 декабря. Волатильность не помешала рублю стать одной из лучших валют развивающихся рынков, отмечают эксперты. Уходящий год оказался удачным для денежной единицы России, которая ослабла всего на 0,3%, сообщает РБК.

Эксперты сравнили рубль с другими валютами развивающихся рынков. Они обратили внимание, что на фоне укрепления доллара рубль оказался устойчивым. Его поддерживали экспортные цены на биржевые товары. Важную роль для равновесия на валютном рынке сыграли объемы добычи нефти и распределение между их внутренним использованием и экспортом.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что хранит сбережения в рублях по своему внутреннему убеждению. По ее словам, было бы неэтично и неправильно держать деньги в иной валюте.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин отмечал, что слабый курс рубля выгоден экспортерам. Дело в том, что расходы они несут в национальной валюте, а доходы получают в иностранной, цитирует его «ФедералПресс».

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