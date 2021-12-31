Глава МИД Венгрии Сийярто положительно оценил переговоры Путина и Байдена

Будапешт, 31 декабря. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена отвечают интересам безопасности Центральной Европы. Об этом журналистам заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат положительно оценил прошедшую 30 декабря беседу лидеров. Для Европы очень важно, чтобы Москва и Вашингтон установили прямой и продолжительный диалог, отметил министр.

«Мы в Центральной Европе усвоили уроки истории: когда есть конфликт между Западом и Востоком — это плохо для Центральной Европы, а если отношения хорошие — это к лучшему для нас. Прямые переговоры между США и РФ служат нашим интересам безопасности», — говорится в комментарии Сийярто.

Байден во время переговоров с Путиным затронул тему ядерной войны. Американский президент несколько раз повторил о недопустимости такого столкновения.