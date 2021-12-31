Космонавты Шкаплеров и Дубров с борта МКС пожелали россиянам счастья в новом году

Москва, 31 декабря. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции поздравили землян с наступающим Новым годом.

Они пожелали россиянам здоровья, стойкости, счастья и новых достижений. Шкаплеров советовал погрузиться в предновогоднее настроение и поздравить родных и близких. Видеоролик распространил Роскосмос.

«Мы желаем вам в новом 2022 году здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. Будьте дружны и счастливы, с Новым годом!» — пожелал Дубров.

Российские космонавты планируют отпраздновать наступление нового 2022 года за импровизированным столом со своими коллегами-астронавтами. Меню будет новогоднее, за исключением шампанского.

Сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Москве записали новогоднее поздравление для россиян. Они спели песню из культового фильма «Чародеи» — «Снежинка».

Президент России Владимир Путин планирует встречать Новый год в кругу родных и близких, сообщает «Ридус». Ранее глава государства пошутил, что за праздничным столом будет слушать поздравление президента.