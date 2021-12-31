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Критики назвали слишком «сладким» воссоединение актеров в спецвыпуске «Гарри Поттера»

Общество
Критики назвали слишком «сладким» воссоединение актеров в спецвыпуске «Гарри Поттера»
Prt Scr youtube.com  /  HBO Max

Лос-Анджелес, 31 декабря. Зарубежные критики оставили первые отзывы о спецэпизоде «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс». Новогодний выпуск вызвал противоречивые впечатления у экспертов.

Некоторые авторы зарубежных изданий оставили положительные рецензии о спецэпизоде «Гарри Поттера». Например, Кэролайн Фрамке из Variety пишет, что в выпуске внезапно можно услышать личные истории людей, оберегавших свою конфиденциальность долгие годы.

«Подобные горько-сладкие эпизоды, мелькающие между задумчивыми улыбками и забавными историями со съемок, становятся украшением это спецвыпуска», — поделилась мнением автор.

Джон Андерсон из The Wall Street Journal получил другие впечатления после просмотра. Критику не понравился «тон безжалостного самовосхваления», который он наблюдал на протяжении всего спецэпизода. По мнению автора, актеры льстили друг другу и придавали преувеличенное значение фильмам о Гарри Поттере. Он обратил внимание, что среди гостей не было Мэгги Смит и Джули Уолтерс, сыгравших Минерву Макгонагалл и Молли Уизли.

«И невозможно себе представить, чтобы хоть одна из этих уважаемых актрис могла участвовать в такой ерунде», — возмутился Андерсон.

Многие критики назвали одном из недостатков отсутствие в спецэпизоде Джоан Роулинг. Несмотря на это, Скай Макс из The Times считает выпуск хорошим шоу.

«Это очаровательное, хоть временами чересчур сладкое, воссоединение», — пишет автор.

Ранее фанаты «Гари Поттера» назвали пять причин не смотреть новогодний спецэпизод. Некоторые поклонники считают, что не стоит видеть постаревших актеров франшизы.

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Гарри Поттер критики спецвыпуск
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