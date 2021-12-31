В Мордовии автомобиль опрокинулся в кювет

Саранск, 31 декабря. В МЧС России по Мордовии прокомментировали опасный инцидент на автотрассе. По данным регионального МЧС, на участке автотрассы в Атяшевском районе Мордовии между поселком Комсомольский и селом Атяшево произошло ДТП, в результате которого водитель легковушки получил травмы, сообщают «Известия Мордовии».

Уточняется, что, по предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет. При этом водитель был трезв. По факту ДТП инициирована проверка.

Ранее ФАН сообщал, как сотрудники ГИБДД в Клинцовском районе Брянской области помогли выбраться семейной паре из перевернувшейся легковушки. Правоохранители оперативно прибыли к месту ДТП и вызвали эвакуатор. В результате инцидента никто не пострадал.