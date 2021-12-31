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Минобороны РФ: Северный флот провел более 70 испытаний нового вооружения в 2021 году

Армия
Минобороны РФ: Северный флот провел более 70 испытаний нового вооружения в 2021 году
function.mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации /Creative Commons Attribution 4.0

Москва, 31 декабря. Северный флот РФ за 2021 год провел более 70 испытаний образцов новейшего вооружения, в том числе, гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал». Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

В сообщении указывается, что порядка 10 запусков «Циркона» состоялись с борта головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Все испытания были признаны успешными.

«Две испытательные стрельбы "Цирконом" отработал экипаж головной атомной подводной лодки проекта 885 "Ясень" "Северодвинск"», — отметили в военном ведомстве.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» в Вооруженные силы России начнутся с 2022 года. По его словам, количество носителей высокоточного оружия средней и большой дальности в армии увеличится на 30% к 2026 году.

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минобороны рф испытания циркон
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