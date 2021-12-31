Спустя рукава: почему Апраксин двор оказался на грани уничтожения

Ночью 30 декабря в здании Апраксина двора, что на Садовой улице, произошел пожар. Пламя охватило площадь в 15 кв. м. К счастью, никто не пострадал. Для тушения пожара власти города использовали четыре единицы техники и 20 человек из личного состава МЧС.

Стоит заметить, что в здании Апраксина двора уже был пожар 28 декабря. Его удалось потушить при участии 12 специалистов и трех единиц техники.

Апраксин двор — старейший рынок Петербурга, который располагается в самом центре города. Не так давно Агентство по развитию имущественного комплекса Петербурга стало госпользователем этого уникального архитектурного комплекса, но не допустило к его реновации представителей крупного бизнеса. Вместо этого вновь заработал механизм сдачи в аренду помещений Апраксина двора. Их насчитывается более 100, все они принадлежат городу. Существуют опасения, что теперь придется забыть о реконструкции.

Как отметил политолог Иван Аркатов, от пожаров никто не застрахован. Но в данном случае, по мнению эксперта, складывается ситуация, при которой в Петербурге слишком часто возникают пожары — и в городе в целом, и в районе Апраксина двора.

«По факту эти пожары можно было бы предотвратить, если бы власти города реализовывали политику по профилактике работ как в сфере ЖКХ, так и по надзору. Данный случай говорит о том, что слишком сильно власти Петербурга затягивают время по реконструкции. Это в том числе приводит к подобным возгораниям. Затягивание процесса реконструкции говорит о том, что достаточное количество людей заинтересовано в этом. И это не лучшим образом отражается на руководстве города, которое по факту спустя рукава смотрит на подобные процессы», — выразил мнение Иван Аркатов.

Он отметил, что при желании власти Петербурга могли бы реализовать грандиозные проекты по реконструкции Апраксина двора. В то же время на федеральном уровне строятся глобальные проекты за короткое время.

«Может, если бы на этот объект обратили внимание федеральные власти, то его реконструкция завершилась бы куда быстрее — без каких-либо происшествий — и давно бы уже была закончена», — заключил Иван Аркатов.

Ранее собственники и арендаторы ТК «Апраксин двор» обратились к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой проследить за реализацией проекта по преобразованию комплекса. По словам авторов обращения, для реализации проекта нужно изменить региональное законодательство согласно федеральному. Они отметили, что соответствующий законопроект с 2019 года находится на рассмотрении ЗакСа и прошел два чтения.