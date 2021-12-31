TAGC: военные ВМС США успели попрощаться с жизнью во время опасного маневра мурманской подлодки

Вашингтон, 31 декабря. Американский патрульный самолет мог закончить «соленой смертью» после встречи с экипажем советской подлодки. Об этом рассказал участник тех событий офицер ВМС США Росс Холл.

Военный служил во времена холодной войны на патрульном самолете P-3 Orion, передает американский портал The Aviation Geek Сlub (TAGC), эксклюзивный пересказ представило издание «ПолитРоссия». Эскадрилья Холла базировалась в Исландии. Ее целью была слежка за советскими подводными лодками.

В какой-то момент команда Холла начала следить за судном, которое направлялось из Мурманска в Средиземное море. Американцы следовали определенному плану по передвижению, однако советские подлодки своими маневрами разрушили стройный порядок. Вашингтон считал, что прекрасно знает расположение всех суден СССР и может при любом желании их уничтожить.

«Таким образом, если субмарина всплывала на поверхность американским пилотам разрешалось выдавать свою позицию, облетать подлодку на малой высоте и отслеживать ее активными гидроакустическим буями, которые сбрасывались в воду. Как раз в тот день советская подводная лодка из Мурманска начала всплывать», — вспомнил Холл.

Американцы понимали, что им необходимо срочно снижаться с высоты поиска в 4,5 километра до 60 метров. Однако персонал не ожидал такого поворота событий, и большая часть из военных спали. На часах было чуть за полночь и никто не предполагал, что маневр будет таким резким. Пилоты предупредили персонал об опасном маневре, но люди, которые были к нему не подготовлены, подумали, что попали в авиакатастрофу.

Сейчас российский флот только продолжает усиливаться. Так, недавно в состав российского ВМФ вошли первая серийная атомная подлодка проекта 885М «Новосибирск» и первый серийный атомный подводный крейсер проекта 955А «Князь Олег».