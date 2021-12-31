Без стрижек и ссор: что можно и нельзя делать в Модестов день 31 декабря

Москва, 31 декабря. Православные верующие 31 декабря чтят память святителя Модеста. В былые времена ему молились и просили о защите домашних животных и скота. Сегодня же россияне готовятся к празднованию самой волшебной ночи в году.

Святитель Модест родился в VII веке в Малой Азии (город Севастия). Он рос в христианской семье. Будущий святитель с малых лет решил, что его предназначением станет служба богу, поэтому он рано постригся в монахи.

Благодаря своему праведному и искреннему служению Модест стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого. Но в этот момент началась война с персидским царем Хозроем, которая принесла много бед и разрушений. В том числе сильно пострадали и христианские храмы.

Преподобный Модест решил восстановить святыни, среди которых был и храм гроба Господня. Вскоре после этого его сделали блюстителем Иерусалимской церкви. Святитель встретил смерть в 97 лет в 634 году.

Что можно делать

Модеста на Руси считали защитником и покровителем домашних животных. Предки молились святителю, чтобы он укрыл зверей от холодов. Современные жители России в этот день вовсю готовятся встречать Новый год. Традиционно в этот день нужно ставить на стол вкусные угощения. Издревле считалось, что если праздничный стол буквально ломится от кушаний, то будущий год станет благоприятным во всех отношениях.

Также не стоит забывать, что входить в Новый год нужно в нарядной и опрятной одежде. Такому же правилу должно соответствовать и жилище. Если человек с кем-то находится в ссоре, то самое время попросить прощения или, наоборот, простить, чтобы не брать в грядущий год обиды прошлого.

pexels.com / Nicole Michalou

Что делать нельзя

Раньше верили, что в этот день по улицам гуляет нечисть, поэтому на видном месте нельзя оставлять острые предметы. Также под большим запретом шитье — в противном случае придется весь будущий год трудиться изо всех сил и исправлять ошибки.

Девушкам не стоит стричь волосы, чтобы не потерять их красоту и густоту. Запрещено и брать или давать деньги в долг — это может навлечь бедность или разорение. А вечером нельзя выносить мусор, так как в старину верили, что с ненужным хламом можно ненароком выкинуть удачу. 31 декабря категорически запрещено ссориться, иначе весь будущий год пройдет в пустых склоках и скандалах.

Погодные приметы

Считается, что какой погода выпадет на Модестов день, такой она будет и в июле. Если 31 декабря с неба падают крупные снежинки, значит стоит ожидать слабых морозов, а если снег под ногами не хрустит, то скоро придет оттепель.

Впрочем, современные люди привыкли ориентироваться на прогноз погоды, которые составляют синоптики. Например, специалисты Гидрометцентра ранее рассказали, что в последний день 2021 года в Москве начнется потепление.