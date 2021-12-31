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США намерены отслеживать несуществующее перемещение российских войск вблизи Украины

Политика
США намерены отслеживать несуществующее перемещение российских войск вблизи Украины
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 31 декабря. США пообещали продолжать мониторить обстановку на российско-украинской границе, пытаясь отыскать там значительное скопление войск РФ. Об этом прессе рассказал высокопоставленный представитель Белого дома.

Страны Запада уже не первый месяц продвигают тезис о мнимом «российском вторжении» на Украину. Однако реальное положение дел доказывает обратное: любые перемещения военного контингента страны внутри границ государства никому и ничем не угрожают, о чем неоднократно говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако США продолжают делать вид, будто угроза существует.

«Мы намерены очень пристально отслеживать передвижения и наращивание российских сил на границе с Украиной и готовиться к любому решению, которое в конце концов примет российский президент», — сказал представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга.

Некоторое время назад глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит концентрации российских войск на границе. По его словам, опасность нападения со стороны Москвы на данный момент отсутствует.

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граница вашингтон вторжение сша и украина
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