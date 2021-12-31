Фрегат «Адмирал Горшков» около десяти раз запускал «Цирконы» в ходе испытаний в 2021 году

Москва, 31 декабря. Многоцелевой фрегат 1-го ранга проекта 22350 «Адмирал Горшков» за 2021 год 12 раз запустил гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом сообщили в Минобороны России.

Пуски боеприпаса проходили в рамках этапов государственных испытаний. Крылатые ракеты также запускали с борта атомных субмарин проекта 885 «Ясень» и «Северодвинск».

«Экипаж головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" успешно провел комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", выполнив в общей сложности около десяти пусков. Две испытательные стрельбы "Цирконом" отработал экипаж головной атомной подводной лодки проекта 885 "Ясень" и "Северодвинск"», — отмечается в сообщении.

Недавно президент России Владимир Путин объявил об успешном завершении работы над гиперзвуковыми «Цирконами». Глава государства поблагодарил инженеров и конструкторов, которые трудились над созданием ракеты.