Двухлетний мейн-кун из России поразил пользователей Instagram своими гигантскими размерами

Москва, 31 декабря. Российский кот по кличке Кефир породы мейн-кун в свои два года уже умудрился перерасти хозяйку. Пользователи Сети восхитились нереальными размерами домашнего животного.

Девушка Юлия, которая является хозяйкой кота, рассказала, что питомцу недавно исполнилось два года, а вес животного достиг уже 12 килограммов. Сама женщина ничуть не удивлена размерами Кефира.

«Для мейн-кунов нормально продолжать расти до трех лет», — сказала она.

Юлия заявила, что ей нравится реакция окружающих. По ее словам, питомца иногда даже путают с другим животным.

«Этот кот настоящий?» — спросил один из комментаторов.

Внушительные размеры и пугающий вид совсем не отражает характер Кефира. Кот очень ласковый и дружелюбный, любит играть, сказала хозяйка. Новые фотографии мейн-куна Юлия периодически публикует в своем Instagram-аккаунте.

Недавно интернет-пользователи восхитились интеллектуальными способностями кота, который сумел взломать автоматическую кормушку. Животное самостоятельно засовывает лапу в отверстие для выдачи, хотя еда выдается в определенные часы.