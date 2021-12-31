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Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук поздравил россиян с наступающим Новым годом

Общество
Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук поздравил россиян с наступающим Новым годом
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 31 декабря. Уходящий 2021 год был нелегким, но вместе с этим оказался плодотворным в работе. Об этом в ходе своего новогоднего поздравления заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

За год к работе «Патриота» присоединились более 50 субъектов России. Партнерская сеть центра расширилась и ее участниками стали около 135 различных изданий и прочих СМИ. Среди них Столярчук выделил огромное количество местных инфоресурсов.

«Вместе с вами мы сделали большой шаг вперед! В новом году нас ждут новые успехи во благо нашей Родины, новые открытия и, конечно же, новые друзья по всей России! Спасибо вам за ваш оптимизм даже в самые сложные периоды работы, за инициативность и энергичность! Берегите себя и своих близких, умножайте творческую энергию и, главное, будьте здоровы!», — передает Медиагруппа «Патриот»

Недавно в Медиагруппе рассказали об еще одном достижении. В состав объединения вошел независимый информационный портал «Посольская жизнь», который рассказывает о работе иностранных представительств в России.

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