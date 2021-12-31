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Первая женщина-босс неаполитанской мафии умерла в Италии возрасте 86 лет

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 08:34
Общество
Первая женщина-босс неаполитанской мафии умерла в Италии возрасте 86 лет
Федеральное агентство новостей  /  владимир тулин

Неаполь, 31 декабря. Ассунта Мареска, возглавлявшая неаполитанский преступный клан «Каморра», скончалась в больнице Сан-Леонардо на 87-м году жизни. Об этом пишет газета Corriere del Mezzogiorno.

Женщина скончалась от сердечного приступа. Глава мафиозной группировки в определенных кругах больше была известна под своим псевдонимом Pupetta («Куколка»).

Мареска была дочерью одного из бандитов «Каморры». Позже она вышла замуж за одного из боссов организованной преступной группировки Паскуале Симонетти, которого убили. В 1955-м году женщина рассчиталась за смерть супруга, расстреляв предполагаемого преступника. При этом Мареска была беременной.

Pupetta отсидела в тюрьме 13 лет, но вышла на свободу в 1965 году. Она снова вышла замуж за очередного босса «Каморры» Умберто Амматуро. Позже они развелись, а бразды правления были переданы в руки Марески, которая стала первым в истории боссом крупного преступного синдиката.

Недавно в Стамбуле начался судебный процесс над турецким мафиози Седатом Пекером. Ему грозит пожизненное заключение и дополнительное наказание по разным обвинениям.

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смерть каморра ассунта мареска pupetta неаполитанская мафия
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