Глава МИД Венгрии: никто в Европе не сталкивался с нарушениями договоров «Газпромом»

Будапешт, 31 декабря. Европейские страны не находились в таком положении, когда российский «Газпром» пренебрегал договорами о поставке голубого топлива. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам дипломата, жалобы в сторону Москвы от ряда европейских лидеров и последующие обвинения в энергетическом кризисе могут иметь корни в отказе в дополнительных поставках. Несмотря на это, сложившаяся ситуация – лишь вопрос торговли и коммерции, подчеркнул Сийярто.

«"Газпром" всегда был надежным партнером Венгрии... Все контракты и сроки, объемы поставок были соблюдены. И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что "Газпром" нарушал свои обязательства по поставкам газа... Россия соблюдает те контракты, которые подписывает "Газпром" с европейскими партнерами», — заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии в беседе с RT.

Днем ранее венгерский министр иностранных дел сообщил, что уходящий 2021 год стал наиболее успешным в плане взаимосвязей между Москвой и Будапештом. Сийярто также сообщил, что глава Кабмина Венгрии Виктор Орбан планирует провести рабочую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Саммит представителей двух государств может состояться в первых числах февраля 2022 года.