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One How: ванны из белого уксуса можно применять для борьбы с грибком стопы

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 08:17
Общество
One How: ванны из белого уксуса можно применять для борьбы с грибком стопы
pixabay.com

Лондон, 31 декабря. Белый уксус при правильном использовании способен оказать большую пользу. В частности, он борется с грибком стопы, передает издание One How.

Удается у него это благодаря сильным антисептическим свойствам. Уксус глубоко очищает кожу и убивает инфекцию, вызывающую грибок. Для этого все лишь необходимо делать незамысловатый раствор. Ведро воды предлагается разбавить небольшим количеством уксуса и принимать ванну для ног. Для результата будет достаточно 15 минут в день в течение недели.

Как отметило издание, использовать такую ванну можно и для профилактики. Кроме того, уксус с водой способен размягчить натоптыши и мозоли.

Эксперты японского издания Yahoo News Japan уверены, что заправка с применением этого продукта способна помочь в борьбе с усталостью и лишним весом. По их словам, лимонная кислота после распада уксуса улучшает кровообращение и расщепляет молочную кислоту.

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