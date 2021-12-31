Foreign Affairs: Россия смогла вынести из распада СССР целый ряд экономических уроков

Вашингтон, 31 декабря. Действующее российское руководство делает все возможное, чтобы не повторилась история с распадом СССР. Такое заявление сделали эксперты по РФ в США Майкл Кофман и Роберт Конноли в своей статье для издания Foreign Affairs.

Одной из главных характеристик российской экономики и политики в этой сфере является стремление не допустить второго краха, который произошел в 1990-е годы. В качестве подтверждения авторы материала привели слова экономиста из Москвы Сергея Гуриева. Тот полагает, что «макроэкономическая политика России намного более консервативна, чем раньше, инфляция взята под контроль, есть большие резервы, бюджет сбалансирован, а внешний долг отсутствует».

Россия не только смогла выбраться из кризиса, но и составить достойную конкуренцию США. Более того Москва нашла способы борьбы с санкционной политикой Запада. Она активно развивает сферу импортозамещения и налаживает сотрудничество с азиатскими странами.

Недавно российский лидер Владимир Путин назвал распад Советского Союза трагедией для большинства граждан страны. По его словам, в тот самый момент распалась историческая Россия.