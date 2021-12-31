Тимур Батрутдинов едва не стал жертвой соблазнения Любови Успенской

Москва, 31 декабря. Юморист Тимур Батрутдинов пришел на шоу своего друга и коллеги Гарика Харламова «Ошуительное хоу». Во время беседы с давним приятелем Тимур выдал поразительное признание.

Батрутдинов признался, что внезапно для самого себя стал объектом «вожделения» 67-летней королевы шансона Успенской. Юморист объяснил, что дело было на съемках YouTube-шоу «Бар в большом городе». В ходе передачи гостям предлагают алкогольные напитки, однако певица не стала долго ждать «кондиции» и решила зайти «с козырей».

«Я ходил в шоу "Бар в большом городе". Любовь Успенская тоже была гостьей, как и я. И вот она мне говорит: "Смотри, я без трусиков"», — ошарашил зрителей Батрутдинов.

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Ситуация складывалась неловкая и шоумену пришлось выкручиваться. С долей юмора и галантности Тимур сообщил Любови, что она прекрасна «в трусиках и без». Однако лично проверять эту информацию юморист не стал. Примечательно, что Успенская старше случайного «объекта воздыхания» на 24 года.

Не исключено, что столь бурное проявление внимания к молодому парню стало следствием одиноких ночей Успенской. Ранее королева шансона призналась, что у нее много поклонников, а вот сексуальная жизни неудовлетворительная.