Политолог Корнийчук обвинил киевские власти в безразличии к оттоку населения из Украины

Киев, 31 декабря. Киевские власти полностью устраивает колоссальный отток граждан Украины, которые уезжают в другие страны из-за низкого уровня жизни. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» озвучил политолог Дмитрий Корнийчук.

Политический эксперт обратил внимание, что действующие президент Украины Владимир Зеленский полностью перенял антисоциальную политику своего предшественника Петра Порошенко. Именно по этой причине украинцы сегодня живут очень бедно, считает политолог.

«Люди понимают, что они ничего не могут сделать, потому что власть их не просто не слышит, а глубоко плевала на общество. На социальные протесты люди, к сожалению, выходить не хотят. Оппозиция ничего сделать не может, учитывая малый состав. Поэтому да, те, кто могут — уезжают, и власть это устраивает», — посетовал Корнийчук.

Украинцы, которые остались в стране, оказываются в положении гораздо хуже, чем эмигрировавшие земляки, ведь у них нет никаких перспектив на будущее. Малоимущих граждан продолжат «пичкать» обещаниями и бесконечными шоу по телевизору, резюмировал политолог.

Возможно, ситуация на Украине еще не достигла своего пика и в скором времени всплеск бедности в стране начнется с новой силой. Дело в том, что в 2022 году реальный размер минимальной пенсии и оплаты труда на Украине упадет еще ниже.