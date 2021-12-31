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Запуск «СП-2» может обрушить цены на газ в Европе до 500 долларов за тысячу кубометров

Экономика
Запуск «СП-2» может обрушить цены на газ в Европе до 500 долларов за тысячу кубометров
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 декабря. Цены на голубое топливо в Европе могут стабилизироваться уже в следующем году с запуском российского газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказали аналитики.

Они допустили старт «СП-2» до прохождения процедуры сертификации. Это может произойти в случае наступления сильных морозов и дефицита энергоресурсов в Евросоюзе. Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева полагает, что российский газопровод может обрушить цены до 500 долларов за тысячу кубометров, передают «Известия».

«Сильные морозы или форс-мажорные обстоятельства приведут к возникновению реального дефицита и, как следствие, взлету котировок. Потом будет мощная коррекция, которая тоже может исчисляться десятками, если не сотнями, процентов. Но в целом цены будут выше средних уровней до пандемии», — пояснил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Сроки стабилизации цен на голубое топливо напрямую зависят от даты запуска «Северного потока — 2». За последние два года стоимость газа претерпела резкие изменения и скачки.

«Укравтогаз» ранее закрыл 32 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. Это связано с нехваткой энергоресурсов на Украине и высокими ценами на энерготопливо.

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газ цены Северный поток — 2
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