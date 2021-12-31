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Ида Галич отменила празднование Нового года из-за серьезных проблем со здоровьем

Шоу-бизнес
Ида Галич отменила празднование Нового года из-за серьезных проблем со здоровьем
instagram.com  /  @galichida

Москва, 31 декабря. Блогер Ида Галич рассказала фанатам о плохом самочувствии. Состояние телезвезды настолько тяжелое, что ей пришлось отменить празднование Нового года.

Ида Галич, как и все россияне, с нетерпением ждала боя курантов, чтобы загадать заветное желание. Она собиралась весело отметить новогодний праздник в кругу близких, но болезнь помешала планам. Последние несколько дней блогер плохо себя чувствует из-за повышенной температуры и слабости, пишет StarHit.

«Я приняла тот факт, что Нового года как у всех у меня не получится. Я не куплю всем подарки, не буду пить алкоголь. Не смогу вкусить тазик оливье, поскольку мне больно даже чай пить...Я войду в Новый год с улыбкой, хоть и лежа», — сказала Галич.

Сейчас состояние телезвезды немного улучшилось. При этом она не скрывает, что еще несколько дней назад на полном серьезе переживала за свою жизнь. По ее словам, она чуть не умерла ночью, а утром ей было очень плохо.

Еще совсем недавно телеведущая пребывала в отличном расположении духа и радовала подписчиков пикантными фотографиями. Так, на одной из них она предстала абсолютно голой, закинув ногу на ногу и прикрыв грудь руками.

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здоровье новый год болезнь ида галич
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