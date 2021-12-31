«МЮ» с Роналду в составе обыграл «Бернли» в последнем матче АПЛ уходящего года

Манчестер, 31 декабря. Футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали победу в домашнем матче Английской Премьер-лиги (АПЛ) над «Бернли». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и закончилась со счетом 3:1.

За победителей голы забивали Скотт Мактоминей и Криштиану Роналду, на счету которого также результативная передача. Еще один мяч в свои ворота забил защитник «Бернли» Бен Ми. За проигравшую команду единственный гол забил Аарон Леннон.

По итогам 20 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» имеет в активе 31 очко и располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Бернли» продлил безвыигрышную серию и находится на 18-м месте с 11 баллами.

В следующем матче 3 января подопечные Ральфа Рангника примут на своем поле «Вульверхэмптон». «Бернли» в гостях сыграет с «Лидсом».

Недавно Роналду был удостоен награды лучшего бомбардира всех времен по версии Globe Soccer Awards. По словам португальца, это событие стало еще одной сбывшейся мечтой в его жизни.