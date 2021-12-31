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Лавров: США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам

Политика
Лавров: США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 31 декабря. Вашингтон продолжает искусственно ограничивать выдачу неиммиграционных виз российским гражданам, чтобы получить для себя односторонние уступки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел констатировал, что ситуация в этой области по-прежнему сложная. Он напомнил, что США с 12 мая 2021 года приостановили выдачу недипломатических виз, но оставили за собой право рассматривать заявки чрезвычайного характера.

«Сейчас американская сторона, ссылаясь на "нехватку персонала", искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации», — сказал Лавров в интервью РИА Новости.

Недавно Соединенные Штаты предложили экипажам российской авиакомпании Аэрофлот получить американские визы в Армении. По словам дипломатических источников, власти США готовы принимать их в Ереване.

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