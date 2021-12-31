Автоэксперт Ларионов: гирлянды на машине могут обернуться потерей водительских прав

Москва, 31 декабря. Украшение машины гирляндами в преддверии Нового года может обернуться неприятными последствиями, вплоть до лишения водительских прав. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Ларионов.

По его словам, таким действием водитель нарушает статью 12.5. Санкции в этом случае будут неприятными — о вождении можно позабыть от шести месяцев до года. Все украшения при этом также конфискуют.

«Речь идет о пункте 3 статьи 12.5 "Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета, а равно — световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям по допуску транспортных средств к эксплуатации"», — объяснил Ларионов.

Лишиться прав теперь можно и за неоднократное нарушение правил дорожного движения. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.