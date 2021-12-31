Корпус ПГУ имени Шолом-Алейхема вспыхнул в Биробиджане

Биробиджан, 31 декабря. Пожар в Приамурском госуниверситете имени Шолом-Алейхема произошел 31 декабря. Из здания валит густой дым, сообщили в ГУ МЧС по ЕАО.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Спасатели приступили к ликвидации возгорания в корпусе ПГУ имени Шолом-Алейхема по улице Ленина. К приезду огнеборцев пламя охватило этажи здания.

«В службу спасения 101 МЧС России поступило сообщение о пожаре в одном из зданий вуза. Немедленно по повышенному номеру сложности выехали бойцы с огнём из пожарно-спасательных частей Биробиджана», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в последний год учебный корпус не использовался по назначению. В помещениях шел ремонт. Огонь распространился на площади около 400 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Еще один сильный пожар произошел в Ялте 30 декабря. В результате происшествия пострадали 30-летняя женщина и младенец. Прокуратура Крыма организовала проверку обстоятельств случившегося.