Шестимесячная девочка из Красноярского края погибла во сне при странных обстоятельствах

Назарово, 31 декабря. Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти грудного ребенка в городе Назарово Красноярского края. Об этом сообщили в СУ СКР по Назаровскому району.

Установлено, что в ночь на 30 декабря шестимесячная девочка и ее 34-летняя мать спали вместе на одной кровати. Внезапно женщина обнаружила, что ее ребенок не дышит и вызвала скорую помощь. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка.

«В полной семье воспитывалось пять детей, их 34-летняя мать спала вместе с младшей дочерью и ночью 30 декабря обнаружила, что лежащий рядом с ней ребенок мертв», — сообщили в СК.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что следы насильственной смерти на теле девочки отсутствуют. После завершения криминалистической экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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