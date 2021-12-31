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Пожилой американец погиб при крушении вертолета Bell 206 в Техасе

Происшествия
Пожилой американец погиб при крушении вертолета Bell 206 в Техасе
из личного архива  /  Serge Kass

Ливингстон, 31 декабря. Один человек погиб и еще трое получили серьезные травмы при авиакатастрофе с участием вертолета Bell 206 в лесу в американском штате Техас. Такие данные привело издание KHOU.

Департамент общественной безопасности Техаса проинформировал, что смертельная авария произошла в 11:45 по местному времени. Вертолет Bell 206 рухнул в лесном массиве к юго-востоку от города Ливингстон.

Жертвой авиакатастрофы стал 54-летний пассажир – мужчина скончался на месте происшествия. Пилот и еще два человека были доставлены в ближайшую больницу.

Причины и обстоятельства ЧП неизвестны. Правоохранители проводят расследование произошедшего.

Недавно в техасском Бэйтауне автомобилист расстрелял толпу граждан. В результате стрельбы один человек погиб, 14 пострадали.

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крушение вертолета техас, сша ливингстон
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