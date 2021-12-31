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Боевик «Айдара» выбил зубы пьяным полякам в отеле с украинскими гастарбайтерами во Вроцлаве

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 06:40
Происшествия
Боевик «Айдара» выбил зубы пьяным полякам в отеле с украинскими гастарбайтерами во Вроцлаве
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Вроцлава, 31 декабря. Конфликт нетрезвых поляков с украинскими приезжими во Вроцлаве закончился для местных жителей выбитыми зубами и вышвыриванием из отеля. Один из боевиков батальона «Айдар» Виталий Корун сообщил, что граждан Польши «наказал» его соратник.

Побоище двух компаний произошло несколько дней назад. По словам Коруна, драка случилась, когда поляки ворвались в гостиницу с криками о желании «отведать украинской крови». Однако в тот самый момент в отеле находился головорез из «Айдара», который «выбил зубы» двоим гражданам Польши, после чего остальные в спешке покинули поле брани.

Виталий Корун также отметил, что после драки обоих пострадавших «выбросили на улицу». Несмотря на серьезный урон одной из сторон, в полицию об инциденте никто не заявлял.

В прошлом месяце украинские футбольные фанаты угодили в драку с болельщиками сборной Боснии и Герцеговины. Поводом для внезапного конфликта стал российский флаг, который украинцы перевернули.

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Айдар драка Украина и Польша вроцлава
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