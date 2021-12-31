Политолог Ищенко: попытка США устроить России «Афганистан» обернулась победой Москвы

Киев, 31 декабря. Россия смогла прожить еще один год без войны и стать мировым лидером в области вооружений. Об этом заявил политолог, обозреватель МИА «Россия Сегодня» Ростислав Ищенко.

Москва не принимает участие в войнах рядом со своими границами с 2014 года. Около 14 лет назад США попытались устроить России «Афганистан» в Грузии, однако это событие превратило РФ в сильнейшую державу, передает «Украина.ру».

Речь идет не только о военной сфере. Москва вступила в неофициальное партнерство с Пекином, достигла больших успехов в процессе импортозамещения и наладила экспорт в азиатские страны.

«Преобразования далеко не закончены. Россия в военном отношении без войны победила всех потенциальных оппонентов: по современным вооружениям они отстали от Москвы минимум на десять лет (ближайшие преследователи), а то и лет на двадцать-тридцать (те, кто еще надеется создать что-то подобное), большинство же навсегда (просто потому, что они даже не ведут исследования в области гиперзвука и глубоководных ударных дронов, не говоря уже о проектировании перспективных образцов подобных вооружений)», — заявил Ищенко.

США все же пытаются вернуть гегемонию и предпринимают попытки по обрушению российской экономики. Однако Москва умело противостоит всем провокациям. Ее главным принципом является недопущение не только ядерной войны, но и любого регионального конфликта.

Политолог Ростислав Ищенко ранее поразмышлял, как будут развиваться отношения России и Евросоюза в 2022 году. Он отметил, что не может давать какие-либо прогнозы, так как предпосылки есть практически к любому сценарию.