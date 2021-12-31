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Дендролог Яковлев предупредил о возможных клещах и клопах на новогодних елках

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 06:22
Общество
Дендролог Яковлев предупредил о возможных клещах и клопах на новогодних елках
pexels.com

Москва, 31 декабря. Живые новогодние деревья могут стать убежищем для различных мелких насекомых. Представляют ли они опасность, рассказал дендролог Лев Яковлев.

По словам специалиста, насекомые оживают, когда попадают вместе с елкой в тепло. Избавиться от них в питомнике невозможно, так как пришлось бы обрабатывать крайне токсичными веществами. Об этом передает «Московский комсомолец».

«В подавляющем большинстве случаев опасности для здоровья мелкие насекомые, которые могут быть на елке или пихте, не представляют. Можно столкнуться с лесными клопами, паутинными клещами и еще несколькими видами насекомых, живущих в экосистеме хвойного леса», — рассказал Яковлев.

Как добавил специалист, опасны для людей лишь иксодовые клещи. Они являются переносчиками энцефалита и боррелиоза. Шанс наткнуться на них в елке мал, однако на всякий случай стоит избегать покупки деревьев из регионов зоны риска.

Новогодние елки также могут повлечь за собой аллергическую реакцию, что тоже опасно. Об этом рассказал руководитель лесного отдела Greenpeace Алексей Ярошенко.

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клещи насекомые клопы новогодние елки
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