Десятки тысяч жителей штата Колорадо эвакуируют из-за распространившихся лесных пожаров

Денвер, 31 декабря. Власти округа Боулдер штата Колорадо начали эвакуацию жителей из-за лесных пожаров, распространившихся из-за сильного ветра. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба США.

В заявлении граждан призвали собрать набор для эвакуации, включающий документы и необходимые лекарства. На территории округа открыли несколько пунктов для временного размещения. На данный момент сообщается лишь об этом пострадавшем.

«В настоящее время есть информация об одном пострадавшем... пока что нам не поступало сообщений о погибших в результате пожара, однако хотел бы подчеркнуть, учитывая его силу и интенсивность и расположение в густонаселенной зоне, мы не будем удивлены, если будут пострадавшие или жертвы», — сообщил окружной шериф Джо Пелли.

Огонь уже настиг более 500 строений. По предварительной информации, пожар стал следствием короткого замыкания в линиях электропередач. В штате объявлен режим ЧП.

Недавно штат Колорадо потрясла еще одна трагедия. Неизвестные люди открыли стрельбу в двух городах, из-за чего погибли пять человек.