Белый дом поскупился на слова при написании пресс-релиза о переговорах Путина и Байдена

Москва, 31 декабря. Телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена длились чуть менее часа — 50 минут. При этом официальные представители глав государств опубликовали информацию разного содержания.

Так, Белый дом предоставил пресс-релиз, состоящий из 92 слов (682 символа). В то время как официальная информация от Кремля получилась почти в три раза больше — 260 слов (2075 символов).

В официальном заявлении Белого дома значится, что Байден призвал Россию к улучшению отношений с Украиной. Согласно опубликованным данным, американский лидер пообещал «решительную реакцию» на «вторжение» Москвы в Киев. Кроме того, Байден поддержал дипломатические методы по стратегической стабильности, которые будут приниматься по линии Россия — НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Президент Байден подтвердил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации», — отмечается в релизе.

whitehouse.gov /

Российские представители дали более развернутую оценку прошедшему диалогу. По официальным данным, разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам. Президенты даже нашли время на взаимные поздравления с наступающими праздниками.

Главной темой стали вопросы о гарантиях безопасности, которые были выдвинуты Москвой. Владимир Путин дал четкое объяснение каждому из предложенных пунктов. Он акцентировал внимание на невозможности продвижения НАТО на восток и размещения систем вооружения рядом с границами РФ. Стороны договорились провести дополнительные переговоры по этим вопросам на высшем уровне.

«В этом контексте Джозеф Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения», — указано в сообщении.

kremlin.ru / Администрация президента России

Путин также дал исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Байденом вариант принятия «масштабных» санкций против России. По его словам, такой шаг будет серьезной ошибкой и приведет к полному разрыву двусторонних отношений.

За последний месяц состоялось два разговора между Путиным и Байденом. Предыдущий прошел 7 декабря. В ходе переговоров лидеры также обсудили напряженную ситуацию вокруг Украины, размещение сил НАТО рядом с российскими границами, гарантии безопасности и работу дипведомств.