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Маленькая девочка из Сирии получила новогоднее поздравление от Путина

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 06:07
Общество
Маленькая девочка из Сирии получила новогоднее поздравление от Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента

Москва, 31 декабря. Российские военные в канун Нового года передали поздравление президента РФ Владимира Путина девятилетней девочке Иман Али, проживающей в Сирии. Это письмо стало уже вторым ответом российского лидера на обращение ребенка.

Маленькая Иман учится в школе и вместе с семьей живет в Латакии. Она изучает русский язык и мечтает стать военным врачом. С российским лидером у девочки завязалась настоящая переписка. Впервые Иман написала Путину еще летом — она отправила ему рисунки и благодарности за мирное небо.

Теперь же Путин прислал девочке трогательное поздравление с Новым годом, в котором пожелал каждому ребенку Сирии только мира и благополучия. Российского лидера также восхитил патриотизм маленькой жительницы Латакии.

«Твое письмо, наполненное любовью и искренностью, стало настоящим подарком в канун новогодних праздников. В нем — мысли не просто юной девушки, а истинного патриота своей Родины. Если даже такие хрупкие, но отважные дети, как ты, готовы ради мира и безопасности на своей земле становиться солдатами и медсестрами, всем нам будет легче противостоять злу и различным угрозам… Дорогая Иман, в наступающем Новом году желаю тебе, твоим родным и близким и, конечно, всем сирийским детям — благополучия, мира и исполнения самых заветных желаний, пусть каждый день будет наполнен улыбками, радостью и счастьем!» — написал Путин.

После вручения весточки от российского президента Иман посетили Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные герои тоже поздравили малышку и исполнили желание: ее пригласили посетить медотряд специального назначения. Девочке в игровой форме показали как делать перевязку, измерять температуру тела, прослушать пульс и оказывать первую медицинскую помощь. Медики напоили ребенка чаем и подарили настоящий фонендоскоп и целый рюкзак сладостей.

Переписка между маленькой жительницей Сирии и российским президентом завязалась в августе этого года. Тогда Иман в подарок получила от Путина плюшевого медведя, куклу и игрушечного голубя.

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Сирия путин поздравление
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